5 апреля Ассоциация «Замандаш» приняла участие в составе технической группы в рамках проведения исследования «Оценка потребностей и прав женщин и девочек, затронутых миграцией в Кыргызстане и Таджикистане».Основной целью данного междисциплинарного исследования является создание доказательной базы для разработки гибкой гендерной политики и программ деятельности в сфере миграции в Кыргызстане и Таджикистане в целях снижения уязвимости женщин и девочек мигранток, а также оставленных на родине женщин и девочек. Ожидается, что проект будет взаимодействовать с технической группой для согласования инструментария исследования, обсуждения отчета и, в целом, для обмена информацией о ходе исследования и его результатах.

Данный исследовательский проект реализуется Суб-региональным координационным офисом Международной Организации Миграции в Центральной Азии в сотрудничестве с компанией «ПИЛ Рисеч Компани» в рамках проекта «Усиление потенциала в Центральной Азии для решения миграционных потоков» 2017-2018, финансируемого Бюро по народонаселению, беженцам и миграции Правительства Соединенных Штатов Америки (PRM-PIM USA).

Пресс- служба ассоциации «Замандаш»