10 апреля Ассоциация «Замандаш» приняла участие на рабочей встрече по обсуждению вопросов противодействия торговле людьми и незаконному ввозу мигрантов как последствие нерегулируемой миграции, который состоялся в офисе УНП ООН .

Данная встреча прошла в рамках оценки национального законодательства на соответствие Протоколу против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности, ратифицированной Кыргызской Республикой в 2003 году.

В ходе рабочей встречи была обсуждена текущая ситуация в Кыргызстане в области миграции и выработан конкретные рекомендации по дальнейшему сотрудничеству в области противодействия незаконному ввозу мигрантов.

Пресс- служба ассоциации «Замандаш»