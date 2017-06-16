Большинство опрошенных кыргызстанцев рассматривают миграцию как способ заработка

Больше половины опрошенных молодых кыргызстанцев (52 процента) рассматривает миграцию как способ заработка. Данные представил проект «М-Репорт».

По данным опроса, 17 процентов считают, что миграция — это способ расширить кругозор, а для 9 процентов это способ выжить. Для респондентов старше 28 лет (5 процентов) миграция является причиной распада семьи.

24 процента респондентов из Бишкека воспринимают миграцию как расширение кругозора, в то время как в Оше так считают только 3 процента.

«М-репорт» — проект, целью которого является сбор мнений молодежи Кыргызстана о важных общественных вопросах посредством СМС-сообщений.