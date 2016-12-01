Большинство переселенцев из Кыргызстана предпочитают Калининград

По госпрограмме добровольного переселения в РФ можно быстрее получить российское гражданство

В 2016 году исполнилось 10 лет Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. Успешно реализуется она и в Кыргызстане. О том, как это происходит, «РГ» рассказал глава представительства МВД РФ (по вопросам миграции) в республике Владимир Филиппов.

Владимир Иванович, во время нашей прошлой встречи я обратил внимание на большую очередь во дворе тогда еще представительства Федеральной миграционной службы (ФМС) РФ в КР. Но сегодня подобного ажиотажа уже не наблюдается. Желающих принять участие в госпрограмме добровольного переселения стало меньше? Или просто день такой?

Владимир Филиппов: Практическое воплощение в жизнь Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, напомню, началось в 2007 году. Но соответствующий указ президент РФ Владимир Путин подписал в июне 2006-го. Так что программе, как вы понимаете, фактически исполнилось 10 лет. Сегодня идет ее спокойная, стабильная реализация. Да, больших очередей уже нет. Количество поданных заявлений на участие в программе в этом году, отмечу, такое же,как и в прошлом — чуть больше 1200. Это примерно 3000 человек, включая членов семей. Однако это не говорит о том, что люди теряют интерес. Все-таки благодаря госпрограмме по оказанию содействия переселенцы могут намного быстрее, если сравнивать с другими вариантами, получить российское гражданство, а также серьезную материальную помощь и трудоустроиться.

В какие годы число заявителей было максимальным?

Владимир Филиппов: В 2007 году в программе участвовали 12 регионов РФ. Это было серьезное ограничение. Люди хотели переехать и в другие места, но не могли этого сделать по той причине, что, согласно условиям, должны были ехать только в указанные регионы и прожить там определенное время. Затем количество областей увеличилось. Желающих, естественно, стало ощутимо больше. Вспоминаю 2010-2011 годы. Тогда в представительство ФМС в Бишкеке приходило до 200 человек в день, чтобы получить консультации. Но с того времени обращений становилось все меньше. В 2016, как я уже сказал, поступило около 1200 заявлений.

Это люди, которые твердо решили переехать в Россию?

Владимир Филиппов: Я только могу сказать, что они подали заявление на участие в госпрограмме. Они получат свидетельства, которые будут действовать три года. И у них есть три года, чтобы подумать и принять окончательное решение. Есть немало людей, которые получали документы, но по каким-то причинам не переезжали. Кстати, если они передумают, то могут сдать старые свидетельства и еще раз подать заявление на участие в программе.

Последние несколько лет полезность программы по оказанию содействия переселенцам, ее необходимость подвергается сомнению. Критики пытаются переубедить общественность, утверждают, что результаты ее реализации не впечатляют…

Владимир Филиппов: Я думаю, если бы программа была бесполезной, то ее в 2013 году не сделали бы бессрочной, а количество участвующих в ней регионов РФ не составило бы 60. Миграция была, есть и будет. Люди постоянно переезжают. Одни — чтобы изменить судьбу, другие — воссоединиться с семьей, третьи просто следуют за родственниками или друзьями. Госпрограмма дает им возможность максимально легко получить гражданство РФ, найти работу, обустроиться. Поэтому для тех, кто принял окончательное решение о переезде, это действенная помощь. Напомню, что на получение гражданства России в общем порядке уйдет более пяти лет. С учетом действующих для киргизстанцев льгот — не менее года-двух. В рамках же госпрограммы после переезда в РФ в течение двух месяцев оформляется разрешение на временное проживание, и затем можно сразу подавать на гражданство и получить его через три месяца.

Цели и задачи программы остались прежними?

Владимир Филиппов: Главная задача — привлечь трудоспособное население в Российскую Федерацию. Чтобы люди приезжали, занимали те вакансии, которые не заняты продолжительное время в каком-нибудь регионе РФ. В большинстве случаев речь идет о врачах, учителях. Заявитель должен владеть профессией и обязательно возможностью жилищного обустройства. Квартирный вопрос переселенец решает сам. Есть в каких-то регионах вакансии, когда предоставляется служебное или временное жилье. Но это не так часто происходит.

Какие регионы России наиболее популярны среди кыргызстанцев, желающих переехать?

Владимир Филиппов: За 10 лет приоритеты особо не изменились. Калининградская область была одной из первых, выбранных для участия в госпрограмме. И в нее хотели переехать около 60 процентов заявителей. Сегодня многие также этого желают. Кроме того, в лидерах Новосибирская, Воронежская, Тульская, Липецкая области.

Ключевой вопрос

Отвечая на один из вопросов, вы сказали о серьезной материальной помощи. О какой сумме идет речь?

Владимир Филиппов: Раньше действовали категории вселения — «А», «Б», «В». Сегодня есть территории вселения и территории приоритетного вселения. Если говорить о первых, то там подъемные составляют 20 тысяч рублей на заявителя и по 10 тысяч на каждого члена его семьи. Что касается вторых — это, к примеру, Дальневосточный федеральный округ, — то там уже 240 тысяч рублей на заявителя и по 120 тысяч на каждого члена его семьи. Но необходимо знать, что эти подъемные выплачиваются не сразу. Приехавшая семья сначала получит часть всей суммы. Остальное — через 18 месяцев проживания и работы на территории субъекта РФ. Кстати, обязательный срок проживания в выбранном регионе увеличен с двух до трех лет с момента переезда.

Кстати

Для того чтобы стать участником программы переселения соотечественников в Россию, желающий должен, в том числе, являться совершеннолетним и дееспособным, не иметь судимости (неснятой или непогашенной) за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления не только на территории России, но и за ее пределами, не выступать за насильственное изменение конституционного строя РФ и не создавать угрозу безопасности российскому государству и его гражданам, не быть осужденным приговором российского суда за тяжкое или особо тяжкое преступление, не поддерживать террористическую или экстремистскую деятельность. Также он не должен был ранее, в течение пяти лет до обращения по поводу участия в программе, подвергаться депортации или административному выдворению за пределы России.

Тем временем

Президент России Владимир Путин призвал упростить процедуру получения российского гражданства, особенно для выходцев из бывших республик СССР. «Я неоднократно обращал внимание правительства на то, что вопросы приобретения российского гражданства, особенно определенными категориями граждан бывших республик Советского Союза, должны быть максимально разбюрокрачены», — сказал он.

Российская Газета.