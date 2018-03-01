Будут ли мигранты инвестировать в экономику Кыргызстана

Чтобы мигранты инвестировали в экономические проекты Кыргызстана, необходимы определенные условия, заявил председатель комитета Торгово-промышленной палаты экономист Кубат Рахимов.

Как сообщила пресс-служба Клуба региональных экспертов КР «Пикир», в Бишкеке прошел круглый стол, где обсуждались денежные переводы мигрантов. Ранее президент Сооронбай Жээнбеков предложил привлекать эти средства в качестве инвестиций в экономику страны. Он пообещал поощрять таких граждан.

По словам Рахимова, не надо надеяться, что уже завтра 100 тысяч «более-менее успешных мигрантов» начнут вкладывать средства в экономику Кыргызстана.

«Этого не будет. Все должно происходить естественным путем. Когда правительство будет заниматься реальной экономикой и создаст привлекательные инвестиционные условия, люди сами начнут инвестировать», — уверен Кубат Рахимов.

Эксперт подчеркнул, что немаловажен вопрос о том, насколько эффективно потенциал денежных переводов мигрантов может быть использован в инвестиционных целях.

Во многом это будет зависеть от способности банков предоставить надежные инструменты для привлечения денег граждан в финансово-кредитную систему и их аккумулирования на инвестиционные цели, отметил Рахимов.

«Говорить об эффективности использования денег мигрантов следует в контексте поддержания стабильности финансовой системы, чтобы они, например, могли размещать заработанные средства в России, но эти депозиты работали в Кыргызстане. Тогда банки, которые аккумулируют деньги мигрантов, смогут выходить на какие-то инвестиционные проекты, объединив ручейки вкладов. При этом финансовые или кредитные учреждения должны давать стопроцентные гарантии вкладчику и делать его вовлеченным в процесс, то есть совладельцем», — отметил эксперт.

Он добавил, что для этого нужно сформировать рынок инвестиционных ценных бумаг.

https://ru.sputnik.kg/opinion/20180321/1038261583/kyrgyzstan-migranty-ehkonomika-vklad.html