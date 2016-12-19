Владимир Путин поручил определить орган, отвечающий за адаптацию и интеграцию мигрантов

Президент России Владимир Путин по итогам состоявшегося заседания Совета по межнациональным отношениям утвердил ряд поручений правительству, в числе которых – определить федеральный орган, «осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов». Путин также поручил правительству до первого сентября 2017 года «разработать проект федерального закона, устанавливающего правовые, организационные и экономические основы социальной и культурной адаптации иностранных граждан в Российской Федерации и их интеграции в российское общество». А до 30 декабря этого года правительство должно завершить разработку госпрограммы по реализации государственной национальной политики, осуществление которой начнется с 2017 года, указывается в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Следует отметить, что вопросы адаптации и интеграции мигрантов «зависли в воздухе» после упразднения Федеральной миграционной службы и создания в структуре МВД Управления по миграции. Стало очевидно, что адаптационные программы, подразумевающие в частности изучение русского языка и российской культуры, никак не соответствуют функциям этого правоохранительного органа.

Свое мнение о том, на какой орган могут быть возложены полномочия по адаптации и интеграции иностранцев, «Фергане» высказал эксперт в сфере миграции, профессор факультета антропологии Европейского университета в Санкт-Петербурге Сергей Абашин:

— Хотя многие СМИ написали о «создании органа», в самом поручении речь идёт об «определении органа», то есть о наделении одного из уже существующих ведомств соответствующими функциями. Это может быть либо министерство труда и социальной защиты либо Федеральное агентство по делам национальностей. На мой взгляд, скорее всего второе. Создание нового органа, своеобразного ФМС-2, на мой взгляд, сомнительно. Вопрос об интеграции и адаптации мигрантов давно обсуждался, и декларировалась его необходимость. При ФМС был создал соответствующий одел и даже предложен проект закона. Но потом отдел расформировали, а затем расформировали и саму ФМС. Теперь по новому кругу возвращаются к той же теме. Вопрос уже давно назрел и перезрел. Конечно, нужно создавать работающие в этой сфере институты. Правда, кроме институтов нужны деньги на реализацию такого рода проектов. Не уверен, что государство найдет их в достаточной мере. Но «орган», безусловно, нужен хотя бы для обсуждения и лоббирования этого вопроса.

Другой специалист в области миграции, правозащитница Гавхар Джураева также считает, что функции адаптации мигрантов логично было бы передать Федеральному агентству по делам национальностей (ФАДН):

— Скорее всего, речь идет не о создании отдельного органа по адаптации, поскольку это бы только бюрократизировало процесс, а о передаче полномочий какому-то ведомству. Учитывая то, что объектом внимания программ по адаптации является человек, иностранный гражданин, который хочет комфортно работать и жить в России, не нарушая прав россиян, то этим, конечно, должно заниматься ФАДН. Это сфера межнациональных отношений, к которым напрямую примыкают проблемы адаптации мигрантов. Тот орган, кому будут поручены эти функции, должен внимательно изучить опыт бывшей ФМС, Многофункциональных миграционных центров, Минобрнауки, Минздрава и других ведомств, вовлеченных в процесс адаптации мигрантов, и, конечно, координировать все эти аспекты. Но сначала необходимо усовершенствовать сам ФАДН, расширить структуру агентства, подготовить специалистов учитывая, что сегодня оно еще до конца не сформировано и по количеству людей, и по задачам – тематика и проблемы, которые перед ним стоят, огромны, а из бюджета не выделяется достаточно средств, чтобы каждая из этих проблем была, наконец, изучена и эффективно решалась. Вопросы адаптации нужно делить на два подхода: на адаптацию трудовых мигрантов – это один пакет, а тех людей, которые претендуют на получение гражданства, – это совсем другой пакет, более расширенный. Конечная цель этого процесса – урегулировать миграцию настолько, чтобы Россия стала притягательной для миллионов людей, но в то же время она не поднимала бы уровень ксенофобии в самой стране, учитывая, какое место вопросы миграции начинают занимать в умах людей, — заключила Джураева.

К слову, вопросом подготовки кадров в области межнациональных отношений в правительстве России тоже озадачились: Владимир Путин поручил кабмину до 1 июня 2017 года утвердить профессиональный стандарт специалиста в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений.

Международное информационное агентство «Фергана»