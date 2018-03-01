Власти Кувейта запретили мигрантам с диабетом и раком постоянно жить в стране

Власти Кувейта запретили выдавать вид на жительство иностранцам, которые приезжают работать в страну, при выявлении у них диабета, онкологических и других серьезных заболеваний, сообщает издание Al Arabiya.

Накануне кувейтский минздрав представил список из 22 заболеваний, наличие которых приведет к ограничению права на постоянное проживание в стране. Среди них почечная недостаточность, рак, болезни глаз, гипертония, диабет и прочие недуги. При этом лица, уже имеющие вид на жительство в Кувейте, в случае выявления данных заболеваний депортированы не будут.

По информации издания, власти арабской страны решились на такие меры в целях сокращения расходов на здравоохранение, а также для «обеспечения прибытия в страну работоспособных мигрантов».

Отмечается, что ранее был запрещен въезд в Кувейт тем, кто болен СПИДом, герпесом, гепатитами B и С, малярией, лепрой, туберкулезом, сифилисом и гонореей.

Но если вы здоровы и полны сил, можете зарабатывать в этой стране от 3 тысяч долларов в месяц, как наш соотечественник.

https://ru.sputnik.kg/world/20180313/1038127968/bolezn-vid-na-zhitelstvo-zapret-kuwait.html