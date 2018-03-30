Водителя, перевозившего в фургоне мигрантов из Кыргызстана, оштрафовали

Водитель, перевозивший в фургоне мигрантов из Кыргызстана, оштрафован. Об этом сообщил МИД КР.

По данным ведомства, 27 марта на трассе Южноуральск — Магнитогорск задержали автофургон, предназначенный для перевозки продуктов. Водитель пытался провезти в Россию 20 мигрантов из Кыргызстана.

Согласно информации управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления МВД России по Челябинской области, водитель, тоже гражданин КР, оштрафован.

Все задержанные, включая шофера, покинули Челябинскую область.

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