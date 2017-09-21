Всадник Камиль Сабитов выиграл «бронзу» на Азиатских играх

Кыргызстанец Камиль Сабитов выиграл «бронзу» на Азиатских играх в помещениях и по боевым искусствам, проходящих в Ашхабаде. Об этом сообщил официальный сайт состязаний.

В рамках Азиады сегодня стартовали состязания по конному спорту в дисциплине конкур. Первый комплект наград разыгран в номинации Akhal Teke Cup. Участвовали 10 всадников из восьми стран. Первым стал туркменистанец Николай Бегларян, вторым – Абдулла Шарбатлы (Саудовская Аравия), третьим – Камиль Сабитов.

Это 27-я медаль КР на играх. В активе страны теперь две золотые, девять серебряных и 16 бронзовых наград.