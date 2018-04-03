Второй Национальный фестиваль рекламы и PR «Жоогазын»

Пресс-служба
Время публикации: 13:38

120ec88b-f123-43aa-8692-479fd14a7d27Ассоциация «Замандаш» приняла участие в качестве партнеров и спонсоров во II  Национальном  фестивале  рекламы и PR «Жоогазын», который прошел с 29- 31 марта в Кыргызском  Национальном университете  имени Ж.Баласагына.  

Национальный фестиваль рекламы и PR «Жоогазын»,  организованный  кафедрой рекламы и PR,  представляет собой значимую площадку для общения активных студентов, магистрантов, профессионалов в области рекламы и PR, преподавателей, а также тех, кому интересны современные инструменты коммуникации и продвижения.

Фестиваль проводится с целью продвижения имиджа профессии, интеграции студенчества в бизнес-сообщество, обеспечения диалога между студентами, преподавателями и практиками в сфере рекламы и PR, обмена опытом и выявления тенденций в сфере современных коммуникационных технологий.7c0ea1b9-38c5-4cc0-9345-44f6592cc182

Ассоциация «Замандаш» уже на протяжение пяти лет поддерживает студенческие мероприятия , которые проходят в КНУ им. Ж. Баласагына.  Поддержка подрастающего поколения, является, одной из приоритетных направлений  нашей организации». С каждым годом уровень знаний и потенциал студентов становится выше.  И само мероприятие по подготовке и проведению  выходит на более новый уровень.Мы и в дальнейшем готовы поддержать активных и талантливых студентов.

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Пресс- служба  Ассоциации «Замандаш»