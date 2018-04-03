Второй Национальный фестиваль рекламы и PR «Жоогазын»

Ассоциация «Замандаш» приняла участие в качестве партнеров и спонсоров во II Национальном фестивале рекламы и PR «Жоогазын», который прошел с 29- 31 марта в Кыргызском Национальном университете имени Ж.Баласагына.

Национальный фестиваль рекламы и PR «Жоогазын», организованный кафедрой рекламы и PR, представляет собой значимую площадку для общения активных студентов, магистрантов, профессионалов в области рекламы и PR, преподавателей, а также тех, кому интересны современные инструменты коммуникации и продвижения.

Фестиваль проводится с целью продвижения имиджа профессии, интеграции студенчества в бизнес-сообщество, обеспечения диалога между студентами, преподавателями и практиками в сфере рекламы и PR, обмена опытом и выявления тенденций в сфере современных коммуникационных технологий.

Ассоциация «Замандаш» уже на протяжение пяти лет поддерживает студенческие мероприятия , которые проходят в КНУ им. Ж. Баласагына. Поддержка подрастающего поколения, является, одной из приоритетных направлений нашей организации». С каждым годом уровень знаний и потенциал студентов становится выше. И само мероприятие по подготовке и проведению выходит на более новый уровень.Мы и в дальнейшем готовы поддержать активных и талантливых студентов.

Пресс- служба Ассоциации «Замандаш»