В Анталье кыргызстанка, которую избили за отказ заниматься проституцией, идет на поправку и начала ходить

В Анталье 22-летняя кыргызстанка Малика Н. идет на поправку, завершила курс реабилитации и начала ходить. Об этом пишет haberler.com.

Девушку 4 месяца назад избили за отказ заниматься проституцией и бросили на обочине.

Она поступила в больницу 21 декабря 2016 года с переломом шейного позвонка, черепно-мозговой травмой и рядом других телесных повреждений. Ей провели 4 операции. Малика 33 дня провела в отделении интенсивной терапии.

Малика приехала в Анталию для работы официанткой. Знакомый ее друга встретил ее. Затем ее хотели заставить заниматься проституций. Она отказалась, ее сильно избили и бросили на обочине.

Генконсульство КР в Стамбуле сообщало, что один из подозреваемых в избиении был задержан, а также были установлены личности еще двоих соучастников.

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