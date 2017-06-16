В Анталье создали сообщество кыргызстанцев

С ростом числа трудовых мигрантов соотечественники несколько лет обдумывали возможность создания сообщества кыргызстанцев. Совсем скоро идея будет реализована. Необходимые документы от местных властей уже получены. Ожидается открытие офиса организации.

Руководитель кыргызского сообщества в Анталье – 33-летний Талант Курманалиев. В город он приехал год назад и открыл небольшой бизнес. Талант сразу же собрал группу ребят, которые оказывали и оказывают всяческую поддержку соотечественникам. Он рассказал, почему возникла необходимость в создании кыргызского сообщества, поделился целями и планами объединения кыргызстанцев в Анталье.

«Азаттык»: Поздравляем с открытием сообщества! Что послужило вашему объединению?

Талант Курманалиев: Главная цель организации – оказывать правовую поддержку трудовым мигрантам. Многие не знают свои права, бывают случаи, когда их обманывают, оставляют без зарплаты.

«Азаттык»: Сами мигранты поддерживают инициативу?

Талант Курманалиев: Разумеется, сообщество не может быть создано из нескольких человек. Среди нас много молодежи. Их энергичность придает силу нашей работе. Кроме того, в наших рядах есть кыргызстанцы, которые живут здесь помногу лет. Они делятся своими советами.

«Азаттык»: На какую работу чаще всего устраиваются мигранты в Анталье?

Талант Курманалиев: Анталья – туристический город, поэтому наши ребята, в основном, работают в гостиницах, сфере услуг. Девушки ухаживают за детьми, пожилыми людьми, больными.

Мужчины работают и на стройках. Конечно, много тех, кто едет в Анталью на отдых. Но на заработки приезжает больше.

«Азаттык»: В соцсетях, новостях все чаще стали говорить о сексуальном рабстве,жертвах мошенников в Анталье. Будет ли кыргызская диаспора принимать меры против явления?

​Талант Курманалиев: Нужно признать, такое встречается чуть ли не каждый день. Не могут найти работу, получить свою зарплату, мало того, их избивают.

Из-за отсутствия в Анталье официального объединения кыргызстанцев мигранты не знали, куда обращаться. Ранее мы работали от имени группы “Кыргыз ынтымагы” и помогали пострадавшим соотечественникам. У каждого члена группы есть своя деятельность, поэтому общественной миссии мы могли уделять время только после основной работы.

С созданием сообщества мы на законном уровне сможем защищать интересы наших соотечественников в полиции или суде.

«Азаттык»: По разной информации, в Анталье число кыргызстанок, вовлеченных в проституцию, постоянно увеличивается. Какие у вас данные на этот счет?

Талант Курманалиев: Это наша головная боль. Происходят вещи, которые наносят урон имиджу и чести нашего народа, противоречат его традициям. Больше всего обидно за образованную молодежь, которая оказывается на неверном пути. От безысходности молодым ребятам приходится делать черную работу. Их не жалеют, заставляют делать самую тяжелую работу.Как диаспора мы будем стремиться к тому, чтобы прославить кыргызскую молодежь, показать ее с другой, лучшей стороны.

Азаттык