В африканских странах продают беженцев за 200—500 долларов

В африканских странах все больше беженцев попадают в руки работорговцев, сообщает Die Tagesschau.

Международная организация по миграции со штаб-квартирой в Женеве, одной из целей которой является борьба с феноменом торговли людьми, зафиксировала высокий уровень работорговли в странах Северной Африки Нигере и Ливии.

«Если человек попал в руки торговца, то его ждет тяжелая ноша: на рынке беженца могут продать за цену от 200 до 500 долларов», — сообщает представитель организации в Ливии.

Мохаммед Абдикер, директор подразделения МОМ по чрезвычайным ситуациям, отметил «катастрофическое состояние» беженцев на континенте.

«Мигранты, которые попадают в руки работорговцев, сталкиваются с рядом тяжелейших проблем: систематическое недоедание, сексуальное насилие или даже убийство, — отмечает он. — Кому-то удается бежать, а кто-то вынужден быть заключенным в рабские цепи».

МОМ опирается на свидетельства пострадавших и местных жителей. Согласно данным организации, сейчас в одной только Ливии сотни тысяч мужчин, женщин и детей «живут ожиданием» переезда в Европу, добавляет издание.

https://regnum.ru/news/polit/