В Бельгии задержан подозреваемый в убийстве водителя из КР

Задержан подозреваемый в убийстве водителя из Кыргызстана Николая Хлебаева, пишет литовское агентство Delfi со ссылкой на правоохранительные органы Литвы.

Ранее сообщалось, что с 28 ноября мужчина числился пропавшим без вести. Его обнаружили мертвым в кабине фуры на трассе, ведущей из Каунаса в Клайпеду. По информации СМИ, Хлебаев скончался от ножевых ранений.

«Прокурор Дарюс Якутис сообщил, что подозреваемый задержан в Бельгии. Пока его личность не раскрывается. Известно только, что это не гражданин Литвы», — пишет агентство.

По данным свидетелей, убитый коротал вечер в кругу коллег, позже между ними, вероятно, разгорелся конфликт.

Однако прокуроры считают эту версию наименее вероятной.

https://ru.sputnik.kg/world/20171205/1036684868/v-belgii-zaderzhan-podozrevaemyj-v-ubijstve-voditelya-iz-kr.html