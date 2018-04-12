В Бишкеке открылась выставка-ярмарка вузов Российской Федерации

11 апреля, в рамках первого этапа образовательной акции «Газпром – профессии будущего!» открылась выставка-ярмарка учебных мест для выпускников школ и вузов нашей республики, в которой приняли участие ведущие вузы России, занимающиеся подготовкой специалистов для нефтегазового комплекса и сферы добычи, переработки полезных ископаемых, промышленно-производственного комплекса Кыргызской Республики:

Томский политехнический университет;

Иркутский технический университет;

Тюменский индустриальный университет;

Дальневосточный государственный университет путей сообщения;

Костромская государственная сельскохозяйственная академия.

Организаторами образовательной акции выступил ОФ «Единство», Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики, «Газпром Кыргызстан», акция прошла при поддержке Министерства образования и науки Кыргызской Республики.

Открытие выставки состоялось в 9:00 в НЦДЮ «Сейтек». С приветственным словом на открытии выставки-ярмарки учебных мест выступил заместитель министра образования и науки КР Кожобеков Кудайберди Гапаралиевич и Заместитель председателя Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики Аликеев Суйунтбек Сакыевич, которые подчеркнули, что это мероприятие проводится для того, что бы школьники, студенты могли получить всю интересующую их информацию по направлениям обучения, образовательным программам возможностям его получения в ведущих вузах России из первых уст – непосредственно от представителей вузов, смогли определиться и с выбором будущей профессии.

От имени организаторов образовательной акции выступил заместитель генерального директора «Газпром Кыргызстан» Сабырбек Орозбекович Акимбаев, который в своем выступлении отметил, что компания остро нуждается в высокопрофессиональных технических кадрах и готова предоставить лучшим студентам возможность после окончания обучения трудоустройства в компании, а в период обучения ─ готова организовать проведение практик, стажировок в подразделениях «Газпром Кыргызстан».

Открытие Выставки посетило более 830 школьников, родителей и студентов. Представители университетов: ТИУ, ИРНИТУ, ДВГУПС, ТПУ и КГСХА показали видео-презентации о своих университетах, направлениях обучения ответили на все интересующие ребят и их родителей вопросы.

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