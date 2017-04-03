В Греции освободили мигрантов, захваченных в плен контрабандистами

Полиция Греции освободила 23-х мигрантов, которые находились в плену у контрабандистов, 30 марта сообщает Associated Press.

Мигранты находились в заключении недалеко от северного города Салоники. Контрабандисты ждали, пока родственники заключенных не оплатят проезд в Грецию из соседней Турции.

Среди мигрантов находились два гражданина Бангладеш и 21 гражданин Пакистана, сообщили сотрудники полиции. Один из предполагаемых похитителей, 26-летний гражданин Греции, был арестован.

Все мигранты были доставлены в Грецию через реку Эврос, которая проходит вдоль границы с Турцией.

Стоимость проезда варьировалась от $1 тыс. 610 до $3 тыс. 750. Мигранты должны были находиться в плену, пока их родственники не перечислят необходимую сумму.

Спецоперация была организована после того, как несколько родственников плененных мигрантов обратились в правоохранительные органы Греции.

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