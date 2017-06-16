В какие страны мечтает уехать кыргызстанская молодежь?

НИСИ определил мотивы миграционного умонастроения молодежи Кыргызстана и выяснил, в какие страны хочет уехать кыргызстанская молодежь.

С целью определения особенностей миграционных настроений молодых людей в возрасте от 18 до 28 лет и прогноза его возможных социальных последствий Национальным институтом стратегических исследований Кыргызской Республики (НИСИ КР) в рамках проекта «М-Репорт», реализуемого совместно с ЮНИСЕФ, был проведен социологический опрос среди молодежи Кыргызстана на тему «Миграции». В опросе приняло 892 человека со всех районов Кыргызской Республики.

«Проблема миграции остро стоит в Кыргызстане. Социальные работники посетили 192 000 семей для определения уязвимых детей и обнаружили 72 000 детей, оставленных родителями-мигрантами. Эти дети часто остаются с родственниками, которым может быть непросто воспитывать детей. У более чем 11% детей до 17 лет хотя бы один родитель находится за рубежом», — отметила представитель ЮНИСЕФ в Кыргызстане Юкиэ Мокуо.

По данным опроса, большинство респондентов (52%) рассматривает миграцию как способ заработки вне страны, 17% расширение кругозора и 9% способ выжить. Для респондентов старше 28 лет (5%) миграция также является причиной распада семьи. 24% респондентов из Бишкека воспринимают миграцию как расширение кругозора, в то время как в Оше считают так только 3%.

На вопрос, где ты видишь себя через три года, 52% опрошенных ответили в Кыргызстане, 27% за рубежом и 19% еще не знают. Желание остаться в Кыргызстане выше у респондентов старше 24 лет, у которых, скорее всего, семья и постоянная работа. 30% молодежи до 24 лет, которые еще определяются приоритетами и планами на будущее, видят себя за рубежом через три года.

В ходе исследования стало известно, что 66% молодежи воспользуются шансом уехать заграницу только для того, чтобы съездить и обратно вернуться, 22% захотели бы остаться там навсегда.

Для трети респондентов путешествие является причиной, по которой они хотят уехать за границу. Далее идут учеба – 27% и работа – 19% соответственно. Для мужчин данные варианты являются равными по значению, в то время как женщины выделяют цель путешествия, как причину, по которой они хотят уехать за границу. Для молодых людей в возрасте от 14 до 19 лет учеба является причиной для выезда из Кыргызстана, когда как участники от 20 и старше выделяют причиной путешествия.

В рейтинге стран, являющихся наиболее предпочтительными для миграции молодежи, США занимает первое место (25%) среди респондентов, далее идут страны Европы (24%) и Россия (18%). В приоритете для респондентов до 20 лет наиболее предпочтительными странами стали США и Россия, а для молодых людей старше 24 лет Европа и США. 30% опрошенных из Бишкека отметили США как самую предпочтительную страну для миграции, а наибольшее число респондентов из Оша (26%) отметили Россию.

69% молодежи считает, что предвыездная подготовка обязательна для граждан КР, т. к. она решит многие проблемы на месте пребывания. 16%, приемущественно молодежь до 20 лет, вовсе не знают, что такое предвыездная подготовка.

В число проблем с которыми может столкнуться молодой мигрант за рубежом, по значимости для респондентов, участники включают следующее: оказаться быть обманутым (20%), незнание местных законов (20%), незнание языка (17%), нарушение их прав (9%), быть притесненным со стороны местного населения (9%) и оказаться в рабстве (8%).

Таким образом, преобладающее большинство респондентов думает о миграции за рубеж, и что предпочтительными для миграции странами являются страны с высоким уровнем развития и заработной платой, т. е. это служит исчерпывающими данными, которые свидетельствуют о преимущественной важности экономического фактора при миграции.

Справка

«М-репорт» – проект, целью которого является сбор мнений молодежи Кыргызстане по важным общественным вопросам посредством СМС-сообщений. Для участия в опросе молодым людям необходимо подписаться, отправив слово «Алга» на короткий номер 4747 со всех сотовых операторов Кыргызстана. Следует отметить, что все СМС анонимные и бесплатные. Опросы проводятся 2 раза в месяц по наиболее важным темам среди молодежи. Проект в Кыргызстане реализуется НИСИ КР совместно с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) в Кыргызстане. С результатами опроса вы можете ознакомиться, пройдя по ссылке.

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