В Кыргызстане выявлен канал нелегальной миграции, собщает пресс-служба МВД.

По данным ведомства, Сотрудниками Десятого ГУ получена информация о том, что в одном из дипломатических представительств иностранного государства в Кыргызстане для оформления трудовой визы предоставлены поддельные справки о не судимости Главного управления информационных технологий МВД КР и справки с места учебы Кыргызской академии туризма.

«По дипломатическим каналам с представительства иностранного государства в Кыргызстане получены указанные справки и направлены на экспертизу. В соответствии с заключением почерковедческой экспертизы справки являются поддельными. По данному делу задержан гражданин Кыргызстана 30-летний О.А. Возбуждено уголовное дело по статье «Подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков» УК КР. Проводится расследование», – говорится в сообщении

К-Nеws