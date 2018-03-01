В Кыргызстане иностранцам облегчили возможность получения разрешения на работу

Для иностранцев сократили число документов для получения разрешения на работу. Об этом на пресс-конференции в агентстве «Кабар» сообщил председатель Государственной службы миграции Медетбек Айдаралиев.

Он отметил, что ранее для получения разрешения на работу в Кыргызстане требовалось 6 документов, сейчас эта цифра снижена до двух.

«Это убрало лишнюю бюрократию. Кроме того, если ранее заявление рассматривалось в течение месяца, то сегодня это занимается 10 рабочих дней. Это облегченный вариант для иностранцев», — отметил он.

Также Айдаралиев добавил, что со вчерашнего дня начался прием документов в электронном варианте.

Кабар