В мае планируется запуск специальной программы по учету внешней миграции

Сейчас мы вынуждены использовать только данные пограничной службы, рассказал председатель Госслужбы миграции…

Бакытбек Адылов дал интервью «Вести.kg», где рассказал о работе и будущих перспективах ведомства.

Что конкретно дало вступление страны в Евразийский экономический союз?

— После вступления в ЕАЭС наши мигранты получили ряд послаблений. К примеру, был отменен экзамен по русскому языку, а также рассматриваются сроки пребывания наших граждан. Если раньше давалось только 7 дней на регистрацию и указание своего места жительства, то сегодня уже 30 дней. Ранее на миграционный учет отводилось 30 суток, теперь – 90. Признаются наши дипломы. Еще около года назад они подлежали процессу нострификации – переквалификации документа о высшем образовании. Однако, ограничения остаются на юридическое, медицинское и педагогическое специальности.

Как решаются вопросы безопасности кыргызстанцев?

— Служба миграции занимается охраной труда мигрантов. Вопросы безопасности трудящихся в РФ – прерогатива правоохранительных органов. В целях соблюдения прав наших граждан мы открываем представительство в Москве. В столице РФ будут работать 9 специалистов, которые займутся защитой прав трудящихся. Социологический опрос мигрантов за февраль, который проводился при содействии Международной организации миграции, показал, что многие граждане довольны новыми условиями. Правда, не все пока знают о своих правах.

Где потенциальным мигрантам можно ознакомиться со своими правами?

— На сегодняшний день работает горячая линия 189. Цель которой – разъяснение прав трудящихся на территории, преимущественно, России. Наша реклама транслируется через СМИ, телеканалы, раздаются буклеты на вокзалах и аэропортах.

При Службе миграции функционирует информационно-консультационный центр. Задачей является трудоустройство наших граждан за рубежом. Отдел дает всю необходимую информацию, составляет договоры с иностранными работодателями и обеспечивает легальность трудоустройства заграницей. В центре работают специалисты, имеющие 10-летний опыт работы в этом направлении. В ноябре 2015 года мы заключили договор с Санкт-Петербургом на 630 рабочих мест и направили на сегодняшний день около 30 человек. Ежегодно в Корею направляются по 300-400 трудящихся. Причем за этих работников можно не беспокоиться, потому что мы следим за легальностью предлагаемой им работы.

Чем конкретно занимается Служба миграции на сегодняшний день?

— Мы регулируем миграционные процессы, отслеживаем отток граждан за рубеж, разрабатываем миграционную политику. Помимо этого в нашей юрисдикции вопросы беженцев и присвоение статуса «кайрылман» этническим кыргызам, проживавшим на территории другой страны. Также мы следим за притоком иностранных граждан в нашу страну, принимаем их документы. Но в перспективе хотим получить и дополнительную функцию – контроль за внутренними и внешними мигрантами.

Беженцев на территории КР сейчас 169 человек. Так, из Афганистана — 106, Сирии -50, Украины -10, Ирана -2, а из Марокко – 1 человек.

Хочу отдельно остановиться и на «кайрылманах». Им предоставлены многие возможности, кроме права избирать, быть избранным, заключать финансовые договоры, получать кредиты. Также мы сейчас в перечень прав включаем и выдачу для этнических кыргызов свидетельства о браке и о рождении ребенка. Ведутся работы по признанию удостоверения «кайрылман» действительным при пропуске со стороны таможенных и пограничных служб.

Ответил господин Адылов и на вопросы о судьбе брошенных детей мигрантов и тонкостях пенсионного фонда.

— После реорганизации Министерства труда, молодежи и миграции многие функции, в том числе работа с оставленными младенцами, переданы Министерству социального развития.

При составлении трудового договора внимание уделяется и пенсионному фонду. Теперь пенсии в России будут оплачиваться кыргызстанцам так же, как и гражданам РФ. По приезду трудящиеся могут получать эти деньги и здесь.

Бакытбек Адылович отметил в беседе с редакцией и наличие неразрешенных вопросов.

— Основными проблемами все еще остаются «черные списки». Сегодня количество людей, которым въезд на территорию РФ запрещен, составляет 118 тысяч. В начале 2015 года их было 194 тысячи. Но работа в этом направлении продолжается. За этот год мы намерены исключить порядка 60 тысяч человек. Наши граждане попадают в список запретников из-за того, что неправильно оформляют миграционные карточки. Кыргызстанцы прибывают в РФ на работу, а оформляют как «на учебу» или «в гости». Еще у половины из «черного списка» миграционный учет был просрочен или вовсе отсутствовал. Необходимо понимать, что в «запретники» трудящиеся заносятся не ФМС, а со стороны еще 11 структур. Среди которых — полиция, налоговая, судебная система, Роспотребнадзор.

К сожалению, в вопросах миграции мы располагаем только данными пограничной службы. А материальная база и механизм отсутствуют. Поэтому служба в мае планирует запустить специальную программу, благодаря которой будет проводиться учет внешней миграции,- резюмировал собеседник редакции.

