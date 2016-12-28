В миграционном спецприемнике в Москве содержится 91 кыргызстанец

В Специальном учреждении временного содержания иностранных граждан (СУВСИГ — спецприемник) УФМС России по Москве находятся 91 гражданин Кыргызстана, сообщает пресс-служба Посольства КР в России.

По данным дипмиссии, 23 декабря сотрудники посольства вместе с представителями кыргызской диаспоры посетили спецприемник. Они поздравили соотечественников с наступающими Новым годом и провели встречу с каждым задержанным, который пребывает в учреждении до трех месяцев. В личной беседе кыргызстанцам объяснили причины долгого содержания, кроме того, для них был организован горячий обед.

Заместитель начальника спецприемника проинформировал дипломатов об улучшении работы учреждения и сокращении времени отправки иностранных граждан на родину. По состоянию на 23 декабря в спецприемнике находились 91 гражданин КР, 10 из них при задержании назвались другими

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