В МИД РФ г Москвы открылась экспозиция архивных документов, посвященная 25-летию установления дипломатических отношений между КР и РФ

4 апреля 2017 года в Большом Особняке МИД РФ в рамках официального визита в РФ состоялась встреча Министра иностранных дел Кыргызской Республики Э.Абдылдаева с Министром иностранных дел Российской Федерации С.Лавровым.

В ходе встречи главы внешнеполитических ведомств приняли участие в церемонии открытия экспозиции архивных документов, посвященной 25-летию установления дипломатических отношений между КР и РФ.

На выставке были представлены основополагающие документы, подписанные между КР и РФ, включая Протокол об установлении дипломатических отношений, Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, которые был подписан 25 лет назад.

В своей вступительной речи Министр иностранных дел России С.Лавров выразил признательность кыргызским друзьям и союзникам за проявленную солидарность в связи с террористическим актом 3 апреля т.г. в Санкт-Петербурге.

В свою очередь Министр иностранных дел Кыргызской Республики Э.Абдылдаев выразил солидарность российскому народу, передал искренние соболезнования семьям и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате взрыва в метрополитене г. Санкт-Петербург. Министр Э.Абдылдаев заявил, что «все мы решительно осуждаем такие жестокие террористические акты, как одну из самых серьезных угроз для международного сообщества».

Также в церемонии открытия экспозиции Министр С.Лавров подчеркнул, что документы, представленные на выставке как и многие другие соглашения, являются вехами стратегического партнерства и союзничества Кыргызстана и России за последнюю четверть века.

Пресс- служба Посольства КР в РФ