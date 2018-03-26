В Москве в павильоне ВДНХ прошел общегородской праздник «Нооруз 2018″

25 марта т.г. в 75 павильоне ВДНХ при поддержке Правительства Москвы, участии диппредставительств стран СНГ, а также общественных объединений национальных диаспор прошел общегородской праздник «Навруз-2018».

В церемонии открытия приняли участие представители Администрации Президента РФ, Председатель Комитета по делам национальностей Государственной Думы РФ И.Гильмутдинов, Председатель Мосгордумы А.В.Шапошников, Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Российской Федерации Б. Отунбаев, руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей г. Москвы В.И.Сучков, главы дипломатических миссий отдельных стран СНГ, а также многочисленные делегации Представительства при Президенте РФ Республик Башкортостана и Татарстана и др.

На мероприятии приняли участие представители 25 национальностей.

Посольством КР и ОАО «Мекеним Ала-Тоо» было обеспечено участие кыргызстанцев в выставке изделий ремесленно-прикладного искусства и в организации блюд национальной кухни. В центральной части павильона 75 ВДНХ была установлена юрта (6 канат) со всем внутренним убранством. Посетили праздника, имели возможность сфотографироваться внутри юрты и примерить на себя отдельные атрибуты кыргызского национального костюма.

Молодые волонтеры, студенты и студентки НИУ ВШЭ, ИСАА МГУ им. М.Ломоносова, МГЛУ и ДА МИД РФ приняли участие в мероприятии, встречая гостей в красочных кыргызских национальных костюмах.

На площадке под названием «Национальный дворик» была организована демонстрация изделий народных промыслов, размещена фотовыставка, посвященная творчеству и жизнедеятельности народного писателя КР Ч.Айтматова.

В рамках московского общегородского праздника «Нооруз-2018» проведена выставка-презентация Третьих Всемирных игр кочевников, запланированных на 2 сентября 2018 года на побережье озера Иссык-Куль. Озвучена основная идея ВИК, направленная на динамичное развитие этноспортивного и этнокультурного движения в мире.

Для участников и гостей праздничного мероприятия были продемонстрированы официальные видеоролики ВИК, распространены буклеты и информационные материалы об играх.

Участники общегородского праздника «Нооруз-2018» были также проинформированы о том, что на предстоящих играх ожидается участие более 3000 спортсменов из 80 стран мир.

На главной сцене праздника был организован гала–концерт мастеров искусств и заслуженных деятелей, творческих вокальных и танцевальных коллективы. Для участия в музыкальной программе и при поддержке Посольства

в Москву прибыл молодой певец Омар Жанышев, исполнивший песни «Кыргызстаным», «Кара жорго-ак калпак», в сопровождении танцевальной группы. Особый восторг зрителей вызвала мелодия «Саринжи Бокой» на национальном инструменте комуз, прозвучавшая в исполнении ансамбля комузистов из представителей кыргызской диаспоры:

Одним из приятных сюрпризов, подготовленных организаторами для гостей и зрителей в этом году, стали демонстрация национальных костюмов, а также проведение спортивного соревнования по традиционным видам борьбы народов России, в котором команда из кыргызской диаспоры заняла первое место.

Пресс- служба посольства КР в РФ