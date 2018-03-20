В Москве кыргызстанец представлялся работником МВД и посольства и обманывал соотечественников. У него были печати МВД, ГРС, ФМС РФ

«Сводка» (АКИpress) – Сотрудники представительства МВД КР в РФ в ходе совместных мероприятий установили и задержали мошенника. Об этом 20 марта сообщает пресс-служба МВД.

В представительство МВД КР в РФ с середине 2017 года периодически поступала оперативная информация от различных источников о том, что в Москве граждане Кыргызстана и Узбекистана занимаются изготовлением поддельных документов. Сообщалось, что неизвестное лицо представляется сотрудником представительства МВД КР в РФ и работником посольства КР в РФ и предлагает свои услуги по приобретению гражданства РФ, а также другие документы, связанные с регистрациями.

В целях установления лиц, занимающихся мошенническими действиями, проводились ряд оперативно-розыскных мероприятий в Москве и Московской области. Представительством МВД КР в РФ были установлены потерпевшие граждане.

По словам потерпевших, в конце января 2018 года в Москве мужчина 30-35 лет по имени Дамир представившись работником посольства, а именно сотрудником представительства МВД КР в РФ, войдя в их доверие, ввел их в заблуждение. Мужчина предлагал свои услуги по оформлению гражданства РФ в течение 5-6 месяцев и просил за это 180 тыс. рублей. Получив от граждан КР 35% от оговоренной суммы, то есть по 63 тыс. рублей, а после под разными предлогами затягивал с оформлением документов, в связи с чем указанное обстоятельство послужило поводом для обращения.

В ходе предварительной проверки вышеуказанных фактов было установлено, что неизвестный мужчина 30-35 лет гражданин КР по имени Дамир мошенническим путем получил денежные средства от нескольких граждан. Так, гражданка А.А. доверившись, отдала ему 166 тыс. рублей за оформление гражданства ей самой и мужу, и еще крупную сумму за оформление документов другим родственникам.

Представительство МВД КР в РФ организовало регистрацию заявлений потерпевших граждан. В тот же день по данным фактам Следственный отдел ОМВД России по Таганскому району Москвы возбудил уголовное дело в отношении неизвестного мужчины по признакам преступления предусмотренного ст. 159 ч.2 (мошенничество, с причинением значительного ущерба) УК РФ.

Представительством МВД КР в МВД РФ совместно с сотрудниками ОМВД России по Таганскому району Москвы проведены оперативно-розыскные мероприятия по установлению подозреваемого в мошенничестве, в ходе которого опознан и установлен гражданин Кыргызстана К.Т., 1989 года рождения, уроженец Лейлекского района Баткенской области, временно не работающий.

При личном досмотре у задержанного гражданина в рюкзаке было обнаружено и изъято несколько печатей и штампов, заграничные паспорта граждан КР, военные билеты, свидетельство о рождении, миграционные карты граждан КР, которых было несколько десятков, фотографии 3х4 в форме сотрудника МВД КР.

Кроме этого, в «арсенале» мошенника имелись гербовые печати одного из управлений МВД КР, ГРС при ПКР, одной из нотариальных контор Жалал-Абадской области, а также гербовые печати Федеральной миграционной службы РФ, Управления здравоохранения и учреждения здравоохранения Москвы. Также у задержанного обнаружены различные штампы посольства КР в РФ, в том числе штампы о постоянном место жительстве в РФ.

В рамках уголовного дела указанный гражданин задержан и в порядке статьи 91 УПК РФ и водворен в ИВС ОМВД России по Таганскому району Москвы.

В настоящее время проводится комплекс следственно оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление потерпевших и выявление других лиц, причастных к данному преступлению.

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