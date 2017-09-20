В Москве кыргызстанец предстанет перед судом за грабежи

В Москве направлено в суд уголовное дело в отношении кыргызстанца, обвиняемого в совершении разбойных нападений. Об этом сообщили российские СМИ.

Уточняется, что 22 сентября 2016 года в лифте одного из домов на Белореченской улице обвиняемый с сообщниками напал на двух граждан Китая. Отобрав мобильные телефоны, золотые украшения, сумки и куртку на общую сумму более 157 тысяч рублей, сообщники скрылись.

2 октября 2016 года они совершили аналогичное нападение в лифте одного из домов на улице Перерва.

Уголовное дело направлено в Люблинский суд Москвы. Обвиняемый содержится под стражей.