В Москве прошел общегородской праздник «Нооруз -2017″

1 апреля т.г. на ВДНХ при поддержке Правительства Москвы, участии диппредставительств стран СНГ, а также общественных объединений национальных диаспор прошел общегородской праздник «Нооруз-2017».

В церемонии открытия принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Российской Федерации Б. Отунбаев, руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей г. Москвы В.И.Сучков, главы дипломатических миссий отдельных стран СНГ, а также многочисленные делегации Представительств Республик Башкортостана и Татарстана при Президенте РФ.

В мероприятии приняли участие представители 37 национальностей.

Каждая страна-участник на праздничном мероприятии была представлена собственным уголком под названием «Национальный дворик» c фотовыставками, ярмарками традиционных ремесел, национальными костюмами, дегустацией блюд национальной кухни.

В текущем году в рамках весеннего праздника впервые был организован конкурс «Культ плова». Кыргызские мастера плова отмечены особым вниманием организационного комитета мероприятия и жюри конкурса.

При поддержке Посольства Кыргызстана в России и ОАО «Мекеним Ала-Тоо» в концертной программе выступил ансамбль комузистов, а также молодые исполнители кыргызских национальных танцев Асель Касмахунова и Эльмурат Майрамеков, исполнившие под песню исполнении в Кубанычбека Эсенбаева танец «Кара Жорго» и «Бий Жарыш». Мелодия «Маш ботой» в исполнении ансамбля комузистов, из представителей кыргызской диаспоры, а также красочный видеоролик о природной красоте и красивых ландшафтах кыргызской земли, который сопровождал исполнение мелодии и танца «Кара Жорго», вызвал особое восхищение зрителей.

Посольство, совместно с ОАО «Мекеним Ала-Тоо», организовало участие кыргызстанцев в выставке изделий ремесленно-прикладного искусства и национальной кухни. В центральной части павильона 75 ВДНХ была установлена юрта (6 канат) со всем внутренним убранством. Все желающие могли зайти внутрь и сфотографироваться, примерив на себя отдельные атрибуты кыргызского национального костюма. Молодые волонтеры, студенты и студентки МГУ им. М.Ломоносова, МГЛУ, НИУ ВШЭ приняли участие в мероприятии, встречая гостей в кыргызских национальных костюмах ярких весенних красок.

Пресс- служба Посольства КР в РФ