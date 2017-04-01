В Москве прошла встреча лидеров кыргызских диаспор с послом КР в РФ и председателем ГСМ при Правительстве КР

30 марта 2017 года в Посольстве Кыргызской Республики в Российской Федерации состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызской Республики в Российской Федерации Б.Отунбаева, Председателя Государственной службы миграции при Правительстве Кыргызской Республики М. Айдаралиев с лидерами кыргызских диаспор и общественных организаций в Российской Федерации.

На данной встрече приняли участие свыше 50 представителей кыргызской диаспоры и общественных организаций, приехавших со всех регионов России.

Встреча прошла в рамках рабочего визита Председателя Государственной службы миграции при Правительстве Кыргызской Республики М.Айдаралиева в г. Москву.

В ходе встречи были широко обсуждены актуальные для соотечественников вопросы, связанные с миграционной политикой, образованием, здравоохранением и пенсионным обеспечением и о продолжении работы по выводу граждан КР из списка иностранных граждан (чёрный список), которым временно ограничен въезд в РФ.

Обсуждены вопросы, связанные со сложностями постановки на миграционный учет, об ответственности работодателей, принимающих на работу граждан КР без заключения трудовых договоров, невыплаты заработной платы.

По итогам встречи видные представители кыргызской диаспоры и общественных организаций были награждены Почетной грамотой Государственной службы миграции при Правительстве Кыргызской Республики за активную помощь и содействие в решении различных проблем гражданам Кыргызской Республики, осуществляющих трудовую деятельность в Российской Федерации.

Руководители кыргызских диаспор выразили благодарность за организацию и проведение такой встречи, которая несомненно положительно влияет на развитие живого диалога между диаспоральными организациями и диппредставительством.