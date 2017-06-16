В Московском водоеме спасли кыргызстанку

14 июня в 6.40 утра в Москве дежурная смена станции «Строгино» спасла кыргызстанку, которая не могла выбраться из водоема. Об этом сообщается на сайте Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности по городу Москва.

По их информации, 33-летняя женщина находилась в 10 метрах от берега в Строгинском затоне. Спасатели московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах (МГПСС) немедленно подняли пострадавшую и доставили на поисково-спасательную станцию.

На станции «Строгино» гражданке Кыргызстана оказали первую помощь. Прибывшие работники скорой помощи отправили женщину в 67-ю городскую клиническую больницу.