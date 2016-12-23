В Посольстве Кыргызской Республики в Российской Федерации состоялось вручение добровольцам-спасателям граждан КР при пожаре типографии грамот, почетных знаков Правительства КР.

22 декабря 2016 года в Посольстве Кыргызской Республики в Российской Федерации состоялось вручение Почетных грамот Правительства Кыргызской Республики, почетных знаков Правительства и соответствующих удостоверений добровольцам-спасателям кыргызских граждан при пожаре в московской типографии ООО “Печатный экспресс” 27 августа т.г., унесшего жизни 14 граждан Кыргызской Республики, за проявленный героизм и отвагу.

Почетной грамотой Правительства Кыргызской Республики награждены граждане КР и РФ: Абдыгапар уулу Азизбек, Алимбек уулу Маматсабыр, Ахматов Азамат Тавалдиевич, Борисов Александр Сергеевич, Заиров Махамат Акимович, Лугвин Юрий Артурович, Марип уулу Таалайбек, Урматбек уулу Жоомарт, Хван Александр Вячеславович, Шакиров Аширбек Эсеналиевич.

Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в РФ Б.Отунбаев, вручив Почетные грамоты, выразил искреннюю признательность и благодарность героям-спасателям за активную гражданскую позицию, мужество и отвагу, проявленную в критической ситуации.

Участники встречи почтили погибших минутой молчания.

В мероприятии также приняли участие активисты кыргызской диаспоры в г. Москва, которые в те трудные дни проявили активную гражданскую позицию, человеческую сознательность и ответственность в поддержке соотечественников.

От имени Посольства КР в РФ и Посла активистам кыргызской диаспоры вручены благодарственные письма за оказанную поддержку соотечественникам в трудных обстоятельствах.

В свою очередь, представители кыргызской диаспоры и очевидцы-спасатели пожара выразили благодарность Президенту КР, Правительству КР и Посольству КР в РФ за оперативное действие в отправке тел погибших граждан на Родину и поддержку семьям погибших и пострадавшим.

Посол подчеркнув, активное участие активистов диаспоры в осуществлении адаптационных и интеграционных работ путем организации соответствующей работы, как с мигрантами, так и с коренным населением, пожелал всем присутствующим успехов в работе и во всех начинаниях.

Пресс-служба Посольства КР в РФ