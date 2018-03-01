В Оренбурге гражданину Кыргызстана вручили обвинительный акт в совершении преступления

Гражданину Кыргызстана вручили обвинительный акт, о совершении преступления предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ

25 января 2018 года, гражданин Кыргызстана Э.З управляя автомобилем марки «Степ – Вагон» направлявшегося из Москвы в Кыргызстан на автодороге к подъезду в г. Оренбург был остановлен сотрудниками ДПС. При визуальном осмотре было установлено, что автомобиль был перегружен. Сотрудник полиции предложил гражданину КР, Э.З пересесть в служебный автомобиль сотрудника для составления протокола об административной правонарушений. Э. З понимая, что он будет привлечён к административной ответственности и на него будет наложен штраф, с целью избежать наказания, решил дать сотруднику ДПС деньги в качестве взятки за не составление протокола.

Сотрудник ДПС неоднократно предупреждал, Э.З., что дача взятки должностному лицу при исполнении служебных полномочий является уголовно наказуемым.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье 291.2 УК РФ. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде. Юрист кыргызской диаспоры в Оренбурге Жамгырчиев Урмат и соотечественники собрали документы, предоставили жилье для изменения меры пресечения «с заключения под стражу» на «подписку о невыезде». Так же в суд поступило ходатайство со стороны Почетного консула КР в Оренбурге с просьбой поддержать обращение и смягчить меру пресечения.

«Последние события, произошедшие с трудовыми мигрантами из Узбекистана попавшими в ДТП в Казахстане, создали прецедент, для усиления проверки всех транспортных средств идущих транзитом. В Оренбургской области серьёзно усилили контроль по выявлению правонарушений технической неисправности и соблюдение режима труда отдыха водителей. Особый контроль ввели в отношении иностранных транспортных средств, которые занимаются перевозкой граждан иностранных государств.

Примечание: ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (Получение взятки, дача взятки лично или через посредника в размере, не превышающем десяти тысяч рублей, — наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до одного года).

Пресс- служба Ассоциации «Замандаш»