В России кыргызстанка осуждена на 2 года за незаконное пересечение госграницы

Магаданский городской суд постановил обвинительный приговор в отношении гражданки Кыргызстана, незаконно пересекшей границу России. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Она признана виновной в совершении трех преступлений, предусмотренных ч.2 ст.322 УК РФ — незаконном пересечении госграницы России иностранным гражданином, въезд которому заведомо не разрешен по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

При рассмотрении уголовного дела установлено, что решением Магаданского горсуда от 2015 года гражданка Кыргызстана была признана виновной в нарушении режима пребывания иностранных граждан в России с назначением административного штрафа и административным выдворением за пределы страны. Она была выдворена с территории России в 2015 году с внесением ее данных в контрольный список автоматизированной системы Центрального банка данных учета иностранных граждан Федеральной миграционной службы России и запретом въезда на территорию России до 14 июля 2020 года.

Однако, женщина получила национальные паспорта со сроками действия до 2025 и 2026 годов с измененными данными о своей личности — на другое имя, посредством использования которых в 2015, 2016 и 2017 годах в нарушение запрета пересекла госграницу России в нескольких пунктах пропуска.

За совершение преступлений гражданка Кыргызстана осуждена к окончательному (по совокупности преступлений) наказанию в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.

Приговор в законную силу не вступил.

АКИpress