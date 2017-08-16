В России нашли труп кыргызстанца без внешних признаков насильственной смерти

В Ленинградской области России обнаружен труп кыргызстанца. Об этом сообщают «Невские новости».

Сообщение о лежащем в канаве человеке без признаков жизни поступило из деревни Аннолово. Там местный житель заметил неизвестного возле промзоны на Индустриальном проезде. Прибывшие на место происшествия специалисты подтвердили факт смерти.

Сотрудники полиции тут же установили личность погибшего, им оказался 38-летний гражданин Кыргызстана, работающий на одном из петербургских производств металлоконструкций. «Что именно стало причиной смерти, сразу определить не удалось. Внешних признаков насильственной смерти на теле не нашли, поэтому труп направили в тосненский морг для проведения всех необходимых процедур», — говорится в сообщении.

«Сводка» (АКИpress)