В Россию снова потянулись трудовые мигранты

Во второй половине 2016 года в Россию вновь начали массово приезжать временные трудовые иммигранты, приток которых в последние два года снизился из-за кризиса. Данные за 2016 год свидетельствуют о своеобразном привыкании иностранцев к российской экономической ситуации, говорится в «Мониторинге экономической ситуации», составленном Российской академией народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

На конец сентября в России находились 10,4 млн иностранцев. В основном они занимаются временной сезонной работой. В РАНХиГС уверены, что к концу года часть из них покинет Россию. Большинство трудовых мигрантов — 8,8 млн человек — выходцы из стран СНГ, преимущественно из Украины, Узбекистана и Таджикистана.

Вырос приток временных рабочих и из стран, входящих в Евразийский экономический союз, гражданам которых не нужно оформлять разрешительные документы для трудоустройства в России или оплачивать патенты. Особенно сильно выросло число приезжих из Киргизии. Приток трудовых мигрантов из Европы и США в Россию почти иссяк. По сравнению с 2014 годом, число пребывающих в России выходцев из стран Запада снизилось на 80 процентов.

В РАНХиГС также отметили рост нелегальной миграции. В среднем за год в Россию въезжают около 4 млн человек, которые в миграционных документах в качестве цели приезда указывают работу по найму. Около 1,3 млн человек из них остаются полностью нелегализованными, уверены эксперты. При этом число нелегальных мигрантов может быть намного больше, так как многие приезжающие на заработки в Россию не указывают в документах, что приехали работать.

Даже те иммигранты, которые имеют право работать в России, например, выходцы из ЕАЭС, чаще всего не оформляют свои отношения с работодателями официально. Эксперты перечислили несколько причин роста нелегальной миграции и теневой занятости. Оформление официальных трудовых договоров и соответствующие ежемесячные отчисления могут оказаться слишком дорогими для бизнеса. Многие иммигранты имеют запрет на въезд, а иногда получить разрешения на работу оказывается слишком тяжело из-за бюрократических преград.

Источник: ВВС