В Рязанской области нарушены права трудовых мигрантов из КР

В рамках дальнейшей проработки вопросов, связанных с расследованием фактов нарушения трудовых прав граждан Кыргызской Республики, работающих в ОсОО «Фрунзе» на территории Рязанской области, Посольством КР в РФ направлена нота в МИД Российской Федерации с просьбой оказать содействие в тщательном расследовании данного факта со стороны компетентных органов России.
Также направлены обращения в Управление МВДРоссиипоРязанскойобласти и Следственный комитет России по Рязанской области с просьбой взять на особый контроль ход расследования дела и наказания всех виновных лиц в установленном законодательством РФ порядке.
Вопрос взят на контроль Посольства.
Пресс- служба Посольства КР в РФ