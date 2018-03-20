В Рязанской области нарушены права трудовых мигрантов из КР

В рамках дальнейшей проработки вопросов, связанных с расследованием фактов нарушения трудовых прав граждан Кыргызской Республики, работающих в ОсОО «Фрунзе» на территории Рязанской области, Посольством КР в РФ направлена нота в МИД Российской Федерации с просьбой оказать содействие в тщательном расследовании данного факта со стороны компетентных органов России.

Также направлены обращения в Управление МВДРоссиипоРязанскойобласти и Следственный комитет России по Рязанской области с просьбой взять на особый контроль ход расследования дела и наказания всех виновных лиц в установленном законодательством РФ порядке.

Вопрос взят на контроль Посольства.

Пресс- служба Посольства КР в РФ