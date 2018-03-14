В Санкт-Петербурге в семье мигрантов из Кыргызстана умер новорожденный

В Санкт-Петербурге в семье мигрантов умер новорожденный. Об этом «Невским Новостям» сообщили в правоохранительных органах.

12 марта в 10:00 в доме № 57 корпус 1 по Новоизмайловскому проспекту был обнаружен труп мальчика 2018 года рождения без внешних признаков насильственной смерти. У мальчика был порок сердца. Тело направили в морг, чтобы установить причину смерти.

Мать погибшего ребёнка 1984 года рождения является гражданкой Кыргызстана. Отец – гражданин России. Семья не состоит на учёте в Подразделении по делам несовершеннолетних.

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