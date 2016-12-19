В Санкт-Петербурге издали газету для женщин из Средней Азии «Гул»

В российском городе Санкт-Петербурге начали издавать газету «Гул» (Цветок) для женщин из Средней Азии и членов их семей.

Новое издание выпускается на четырех языках – кыргызском, русском, узбекском и таджикском.

Первый номер вышел в середине декабря и доступен в PDF-формате. Газета будет выходить раз в месяц и содержать практические советы, правовую информацию и истории про жизненный опыт женщин из Средней Азии, пишет the-village.ru.

Пока издание представляет из себя информационный листок, а не полноформатную газету, однако планируется расширение. В группе издания во «ВКонтакте» приглашают к участию в проекте в качестве авторов статей и переводчиц.

«Команда газеты – это девушки и женщины из Средней Азии и России. Мы делимся своим опытом жизни в Петербурге. Читатели узнают много полезной информации, например, о том, куда сходить в свободное время, или куда обратиться за помощью в сложной жизненной ситуации. Будем обсуждать и чисто женские темы», — указано на главной странице газеты.

Радио Азаттык