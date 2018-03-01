В Санкт-Петербурге прошла международная научная конференция , посвященная деятельности первого секретаря ЦК Компартии Киргизии И.Р. Разакова

23 марта 2018 года в Санкт-Петербурге в Таврическом дворце состоялась Международная научная конференция, посвященная деятельности советского государственного и партийного деятеля, первого секретаря ЦК Компартии Киргизии (1950–1961 гг.) И. Р. Раззакова.

В конференции приняли участие ЧПП КР в РФ Б.Отунбаев, Президент общественного фонда им. Раззакова З.Осмонов, заместитель Председателя Комитета Жогорку Кенеша КР по международным делам, обороне и безопасности К.Иманалиев, Заместитель руководителя Секретариата Совета МПА СНГ А.Должиков, Проректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, доктор философских наук, доцент Д.Кузнецов и др. научные и общественные деятели, историки.

Приветственное слово участникам конференции направил Торага Жогорку Кенеша КР Д.Джумабеков.

ЧПП КР в РФ Б.Отунбаев подчеркнул важное научное и практическое значение тематической конференции о жизненном пути и деятельности выдающегося общественного деятеля, беззаветного преданного служения своему народу. Рассказал об основных достижениях И.Раззакова, его вкладе в индустриальное и сельскохозяйственное развитие Кыргызстана. Посол отметил, что всенародной любви и уважения И.Раззаков достиг благодаря таким качествам, как принципиальность, честность, скромность, грамотность, неустанная работоспособность и умение мыслить на государственном уровне. Эти качества руководителя как никогда востребованы и актуальны в сегодняшних условиях, когда Президент КР С.Жээнбеков считает приоритетом бескомпромиссную борьбу с коррупцией и очищение общества от всего, что мешает полноценному развитию Кыргызстана. И как акцентировал Б.Отунбаев, именно поэтому каждый кыргызстанец помнит выражение И.Раззакова «Общество — это я и ты», «Если ты будешь чист, если я буду чист, то и общество будет чистым».

По итогам международной конференции принята Резолюция, основными решениями которой стали: учреждение государственной награды имени И. Р. Раззакова для вручения государственным служащим, повышение статуса Дома-музея Исхака Раззакова; увековечивание памяти И. Р. Раззакова, издание полного сборника трудов и выступлений И. Р. Раззакова за период 1930–1970 годы; организация съемки документального фильма о жизни и деятельности И. Р. Раззакова. Кроме того, будут разработаны и внесены предложения по организации в 2020 году юбилейных торжеств, посвященных 110-летию со дня рождения И. Р. Раззакова.

В завершение конференции ЧПП КР в РФ Б.Отунбаев вручил докладчикам памятные подарки.