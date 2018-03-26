В Санкт-Петербурге установили памятный бюст Тилекмат аке

23 марта 2018 года в Санкт-Петербурге в Таврическом дворце также состоялось торжественное вручение Межпарламентской Ассамблее СНГ памятного бюста Тилекмат аке Жылкыайдар уулу.

В церемонии приняли участие ЧПП КР в РФ Б.Отунбаев, заместитель Председателя Комитета Жогорку Кенеша КР по международным делам, обороне и безопасности К.Иманалиев, депутат Жогорку Кенеша КР Дж. Бакчиев, Чрезвычайный и Полномочный Посланник КР, заместитель председателя Общественного объединения дипломатов КР С.Кадыралиев, представитель Фонда им. Тилекмат аке, правнук Тилекмат аке Б.Бараканов, Заместитель Генерального секретаря Совета МПА СНГ – полномочный представитель Жогорку Кенеша КР Н.Сатвалдиев, Заместитель руководителя Секретариата Совета МПА СНГ А.Должиков, Проректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, доктор философских наук, доцент Д.Кузнецов.

В своем выступлении ЧПП Б.Отунбаев отметил, что Тилекмат аке, являясь ярким представителем кыргызского народа, входил в когорту народных философов, мыслителей и провидцев, и на протяжении двух веков служит образцом красноречия, мудрости и справедливости. Было подчеркнуто непреходящее значение его труда, его стремлений по утверждению мира и дружбы между народами для следующих поколений кыргызстанцев. Посол также затронул неординарность личности Тилекмат аке, который обладал природным даром убеждения, мудростью и взвешенностью решений, и стал примером удачной народной дипломатии. Тилекмат аке всегда искал пути бескровного решения межродовых споров и конфликтов с соседними народами, предпочитая худой мир доброй ссоре, — заключил Б.Отунбаев. В завершении ЧПП отметил важность глубокого и всестороннего изучения наследия Тилекмат аке, выразив уверенность, что его жизнь будет служить путеводной звездой молодому поколению Кыргызстана.

Пресс- служба Посольства КР в РФ