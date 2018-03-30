В Службе миграции совместно с УВКБ ООН организована презентация на тему : «Инициатива обеспечения качеством предоставления статуса беженца»

Пресс-служба
Время публикации: 12:11

29 марта 2018 года Государственная служба миграции при Правительстве Кыргызской Республики совместно с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев была организована презентацию проекта  «Инициатива обеспечения качеством предоставления статуса беженца». Цель проекта —  совершенствование системы убежища в соответствии с приоритетными интересами Кыргызской Республики. Презентация  подготовлена Региональным офисом УВКБ ООН  (г. Алматы), будет представлена  вниманию 12 министерств и ведомств Кыргызской Республики.

Кыргызская Республика является очередным председательствующим государством в международном форуме по вопросам миграции и убежища – Алматинском процессеПроект будет продвигаться в рамках Алматинского процесса и поддерживаться  со стороны УВКБ ООН. Приоритеты  национального проекта будут предложены Кыргызской Республикой.

 http://ssm.gov.kg