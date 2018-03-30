В Службе миграции совместно с УВКБ ООН организована презентация на тему : «Инициатива обеспечения качеством предоставления статуса беженца»

29 марта 2018 года Государственная служба миграции при Правительстве Кыргызской Республики совместно с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев была организована презентацию проекта «Инициатива обеспечения качеством предоставления статуса беженца». Цель проекта — совершенствование системы убежища в соответствии с приоритетными интересами Кыргызской Республики. Презентация подготовлена Региональным офисом УВКБ ООН (г. Алматы), будет представлена вниманию 12 министерств и ведомств Кыргызской Республики.

Кыргызская Республика является очередным председательствующим государством в международном форуме по вопросам миграции и убежища – Алматинском процессе. Проект будет продвигаться в рамках Алматинского процесса и поддерживаться со стороны УВКБ ООН. Приоритеты национального проекта будут предложены Кыргызской Республикой.