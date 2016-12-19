В Совфеде призвали главу МВД России амнистировать мигрантов, совершивших незначительные правонарушения

При всей необходимости строгого регулирования миграции Россия должна оставаться привлекательной страной для высококвалифицированных иностранцев. Сегодня общее количество мигрантов в России – свыше 10 миллионов человек, или почти 7 процентов всего населения страны. Как сказал на «правительственном часе» в Совете Федерации глава МВД Владимир Колокольцев, это несёт в себе риски для безопасности и правопорядка. Вместе с тем решение проблемы в МВД видят не в ужесточении наказаний, а в превентивных мерах. Одна из них – социально-культурная адаптация приезжих, чьё значение министр внутренних дел характеризует как «исключительное».

За последние пять лет принят целый ряд законов, которые ужесточают ответственность в сфере миграции, например для организаторов трафика нелегалов или работодателей, которые не исполняют обязанность по предоставлению жилья и медицинскому обеспечению иностранцам. Всё это, как отметил Владимир Колокольцев, помогло упорядочить миграционные потоки, несмотря их масштабы – ежегодно в Россию въезжает до 15 миллионов иностранцев.

Между тем ситуация с нелегальной миграцией зависит от работы исполнительных органов, и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко уверена, что МВД России не только не допустит роста нелегалов в нашей стране, но будет и дальше сокращать их количество. Есть к тому весомые статистические предпосылки: за последние три года количество мигрантов, совершающих преступления и нарушающих миграционные правила России, сократилось на 35 процентов. А тех, кто совершает нарушения закона повторно, стало меньше на 71 процент. Такие впечатляющие результаты стали возможны не только за счёт «закручивания гаек» – МВД начало работать с мигрантами ещё до границы, активно сотрудничая в данной сфере с коллегами из Узбекистана и Таджикистана.

Принятие закона, который наделил иностранцев правом работать в России по патенту, глава МВД оценивает высоко. По его словам, новый регулятор рынка труда – стоимость патента, который определяется каждым регионом России, – принёс в бюджеты существенную прибыль по статье доходов от НДФЛ. На конец октября 2016 года она превысила 38 миллиардов рублей – показатель вырос в полтора раза по сравнению с прошлым годом.

По данным МВД и ФМС, за последние три года въезд в Россию закрыт для 1,7 миллиона иностранцев, которые нарушили правила пребывания на территории России. Между тем в Совете Федерации указывают – иногда выдворению из страны с последующим запретом на въезд подвергаются мигранты, совершившие незначительные правонарушения или нарушившие закон не умышленно, по незнанию. В основном это касается мигрантов из ближнего зарубежья, и эта тема постоянно поднимается в ходе визитов сенаторов в страны СНГ. И поднимается в довольно остром ключе.

В этой связи Валентина Матвиенко попросила главу МВД пересмотреть «запретные» списки мигрантов из стран СНГ и по итогам анализа объявить амнистию тем, кто совершил небольшие нарушения. «Наше законодательство должно обеспечивать безопасность, но и должно быть гуманным к такой категории, как граждане СНГ», – такую позицию спикера поддержала вся палата регионов. Владимир Колокольцев согласился, что «заградительная мера должна соответствовать степени опасности нарушения, которое совершает гражданин другого государства».

Ещё одна острая тема – как обеспечить необходимые условия для депортации и выдворения нелегалов из России? В МВД России сообщают – спецучреждения для содержания депортируемых существуют в 76 субъектах России, но проблемой остаётся обеспечение их деятельности. Более 38 процентов переданных субъектами Федерации зданий не соответствуют требованиям для таких учреждений. А в 29 регионах так и не оформлена передача зданий в федеральную собственность, что делает невозможным финансирование федеральной казной их ремонта. Поэтому глава МВД попросил сенаторов «сконцентрировать внимание глав субъектов на важности решения данной проблемы». А Валентина Матвиенко наказала членам палаты обязательно посетить центры по временному содержанию мигрантов в ходе ближайших поездок в свои регионы. И обратить внимание губернаторов там, где таких центров ещё не существует».

Колокольцев также обратил внимание на недостаток финансирования МВД – работа ведомства может быть эффективнее, если Минфин согласится даже с самым скромным вариантом сметы, предлагаемой МВД. Если бы было финансирование, то МВД могло бы, в частности, обеспечивать новации. Например, внедрить систему, предполагающую использование электронной карты мигранта, — её появление уже сегодня поддерживает ряд сенаторов.

Очевидно, что МВД нужен постоянный источник покрытия расходов и на центры временного содержания мигрантов. Для арестованных нужны помещения, их надо содержать. Поэтому лучший выход – ускорить выдворение нарушителей за пределы Рооссии. По мнению парламентариев, такие дела должны рассматриваться не более месяца.

И Валентина Матвиенко озвучила конкретные предложения, откуда эти средства можно взять: по её мнению, на эти цели может идти малая часть от стоимости патентов для мигрантов (например, 0,1 процента) или такая же доля от доходов, которые регионы получают от введения патентной системы. И настрой у Совета Федерации в данном случае серьёзный – курировать эту работу будет лично вице-спикер Евгений Бушмин.

Источник: Парламентская газета