В Ташкенте состоялась премьера спектакля «Белый пароход» по мотивам произведения Ч.Айтматова

На сцене Узбекского Национального академического драматического театра состоялась премьера спектакля, основанный на произведении великого писателя Чингиза Айтматова «Белый пароход», сообщили сегодня корреспонденту «Кабар» в пресс-службе посольства КР в РУз.

По словам заслуженного деятеля искусств Казахстана, режиссера-постановщика этого спектакля Абубакира Рахимова, «Белый пароход» – это произведение, отражающее общечеловеческие ценности, имеющее глубокий воспитательный смысл. «Произведение писателя «Белый пароход» нравится всем простотой и реалистичностью, актуальностью заложенного в нем посыла о пагубном влиянии манкуртизма, равнодушия, агрессии. Рад, что узбекская публика тепло встретила этот спектакль», — отметил он.

На премьеру нового спектакля были приглашены представители аккредитованного в Узбекистане дипломатического корпуса, поклонники театра, широкая общественность, молодежь.

Автор инсценировки нового спектакля – заслуженный деятель искусств Узбекистана, режиссер Олимжон Салимов. Режиссер-постановщик – Абубакир Рахимов. Художник по сцене – Бахтиёр Тураев. Главные роли исполняют Фарход Абдуллаев, Сайёра Юнусова, Лола Элтоева, Бехзод Мухаммадкаримов, Миролим Киличев, Гайрат Боймирзаев, Феруза Бобоёрова. Роль главного героя повести – мальчика – исполняет учащийся 5-го класса школы №59 Шайхантаурского района Ташкента Бунёд Абдуллаев.

Планируется также представить спектакля в нынешнем году в Казахстане и на международном театральном фестивале, который пройдет в Кыргызстане.

Кабар