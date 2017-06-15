В Турции задержали трех кыргызстанок — подозревают в проституции

В курортном городе Бодруме (Турция) местная полиция задержала шесть женщин из стран Центральной Азии и России, занимавшихся коммерческим сексом, сообщает турецкое издание Haberler.

По данным издания, три задержанных являются гражданками Кыргызстана, две из России, одна из Туркменистана. Также задержаны мужчины 43 и 44 лет, которые подозреваются в организации незаконной деятельности женщин. В ходе следствия выяснилось, что среди задержанных есть медработники, IT-специалисты и агенты по туризму.

«Мы отдыхали в очень дорогом отеле, поэтому у нас быстро закончились деньги. Стали искать работу в отелях, но ничего хорошего не нашли. Познакомились с двумя мужчинами и начали заниматься проституцией. Половину заработка отдавали посредникам. Мы хотели найти нормальную работу и остаться в Турции. Никто нас к проституции не принуждал», — рассказала в полицейском департаменте 29-летняя россиянка Н. В., назвавшаяся агентом по туризму. Кыргызстанок и других задержанных женщин передали в миграционный отдел полиции округа Мугла, они будут депортированы на родину. В отношении двоих мужчин могут возбудить уголовное дело.

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