В Турции погибла гражданка Кыргызстана

В районе Памукалле провинции Денизли (Турция) 19 марта работавшие на поле люди нашли тело иностранки. Об этом они сообщили полиции, пишет издание Dogan.

При осмотре тела полицейские обнаружили при погибшей документы на имя 26-летней гражданки КР Ы. Ж. и телефон. Прокуратура города Денизли возбудила уголовное дело, ведутся поиски виновных в ее смерти.

Министерство иностранных дел прокомментировало сообщение СМИ и, со ссылкой на сотрудника жандармерии района Памукалле провинции Денизли, уточняет, что кыргызстанка погибла в результате наезда автомобиля. По данным внешнеполитического ведомства, ведутся поиски родственников Ж. кызы. Ы.

По официальным данным, в Турции живут и работают более 19 тысяч граждан КР. Большинство из них проживают в Стамбуле, Анкаре и Анталье. Согласно данным консульства Кыргызстана в Стамбуле, в КР ежегодно отправляется около 15 грузов 200.

Азаттык