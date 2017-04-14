В Тюмени завершено расследование дела по факту смерти двухлетнего кыргызстанца

В Тюмени (Россия) завершено расследование уголовного дела в отношении кыргызстанца, избившего 2-летнего сына. Ребенок скончался от полученных травм.

Как сообщила руководитель сообщества кыргызстанцев в Тюмени Канзада Сманова, выступающая переводчиком и свидетелем по делу, отец ребенка заключен под стражу на два месяца.

Как сообщается на тюменском сайте «Нашгород», 25-летний мужчина обвиняется по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). По предварительным данным, в феврале мужчина несколько раз ударил по телу и голове своего сына.

«Отцу не понравилось, что мальчик плакал. Когда состояние ребенка ухудшилось, родители вызвали скорую. Медики сделали все возможное, но малыш умер в результате закрытой черепно-мозговой травмы», — говорится в сообщении.

Азаттык