В Тюмени прошел концерт кыргызских ансамблей «Байчечекей» и «Акшоола».

1 апреля в городе Тюмень прошел отчетный концерт кыргызских ансамблей «Байчечекей» и «Акшоола». В концертной программе были представлены не только кыргызские национальные танцы, но и танцы других народов. Гости концерта победители фестиваля «Ала-Тоо», Мирлан Чодоев, Куба Рысалиев и др.

За плодотворный труд и за активное участие в продвижение национальной культуры на территории РФ Почетный консул Екатеринбурга вручил почетную грамоту руководителю танцевальных коллективов Токоновой Динаре. Ребята из танцевальных коллективов были также награждены грамотами и подарками.

Кыргызская диаспора «Биримдик» поздравила руководителя групп с прекрасным результатом ее воспитанников и вручила грамоту за продвижение и пропаганду кыргызской культуры среди ребят, тесно не соприкасающихся со своими национальными традициями и обычаями, а также культурой.

В свою очередь руководитель ансамбля выразила благодарность родителям учениц за понимание и поддержку своих детей .Отдельное благодарность выразила губернатору Тюменской области В.В Якушеву.

Руководитель кыргызской диаспоры Сманова Канзада подчеркнула необходимость проведения таких мероприятий. » Мы всегда поддерживали и будем поддерживать наши национальные танцевальные коллективы на территории Тюменской области. Наши ребята не отрываются от своих корней, здесь они получают знания о своем народе и ее культуре»,- отметила она.

Пресс- служба Ассоциации «Замандаш»