В Тюмени прошел концерт кыргызских ансамблей «Байчечекей» и «Акшоола».

Пресс-служба
Время публикации: 12:56

29790816_1786510458080285_3440331320954414928_n1 апреля в городе Тюмень прошел отчетный концерт кыргызских  ансамблей «Байчечекей» и  «Акшоола». В концертной программе были представлены не только  кыргызские национальные танцы, но  и танцы других народов. Гости концерта победители фестиваля «Ала-Тоо», Мирлан Чодоев, Куба Рысалиев и др.

За плодотворный труд и за активное участие в продвижение национальной культуры на территории РФ  Почетный  консул  Екатеринбурга  вручил почетную  грамоту руководителю танцевальных коллективов Токоновой Динаре.  Ребята из танцевальных коллективов были также награждены  грамотами и  подарками.

Кыргызская диаспора «Биримдик» поздравила  руководителя групп  с  прекрасным результатом ее воспитанников и вручила грамоту  за продвижение  и пропаганду кыргызской культуры среди ребят, тесно не соприкасающихся со своими национальными  традициями и обычаями, а также культурой.29573188_1786501961414468_6318283137115825369_n

В свою очередь  руководитель ансамбля выразила благодарность родителям учениц за понимание и поддержку своих детей .Отдельное благодарность выразила губернатору Тюменской области В.В Якушеву.

Руководитель кыргызской диаспоры  Сманова Канзада подчеркнула необходимость   проведения таких мероприятий. » Мы всегда поддерживали и будем поддерживать наши  национальные танцевальные коллективы на территории Тюменской области. Наши ребята   не отрываются от своих корней, здесь они получают   знания о своем народе и ее культуре»,- отметила она.

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Пресс- служба Ассоциации «Замандаш»