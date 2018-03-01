В Якутии представители различных национальностей отметили праздник Нооруз

22 марта в уютном кафе города Якутска «Руслан» праздник Нового дня отметили азербайджанская диаспора «Хэзэр» (Каспий) и приглашённые гости. В своём приветствии председатель азербайджанской диаспоры республики Эльдар Сулейманов сказал, что: «Новруз прославляет весеннее оживление природы, которое призвано принести в жизнь людей перемены к лучшему. В этот день мы прощаем друг другу обиды и строим новые планы».

На богатых столах разместились кулинарные символы Новруза традиционные азербайджанские сладости – шекербура, пахлава, гогал, а также сочный плов, кебабы и крашеные яйца. Но главным украшением праздничного стола были «сэмэни» – пророщенные в небольшом блюде семена пшеницы. Было очень заметно, что к древним традициям Новруз Байрама азербайджанцы относятся очень трепетно: участники торжества вели массовые хороводы, исполняли традиционные танцы под живой звук скрипки и пели песни. Аксакалы собрались вокруг своего знаменитого земляка народного депутата Якутии Алиша Мамедова и вели беседу. Молодёжь играла в национальные игры и участвовала на разных конкурсах.

Очень много тёплых слов поздравлений дарили друг другу земляки и приглашённые гости праздника: председатель русской общины республики Александр Подголов, почётный председатель киргизской диаспоры «Манас» Эсен Сайдыкулов, председатель таджикской общины «Сомониен» Музафар Сангалиев, председатель узбекской диаспоры Абдулмубин Мамажанов, начальник отдела Департамента по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ окружной администрации города Якутска Юлиан Дьяконов, руководитель Ресурсного образовательно- методологического центра в сфере национальных отношений Дома дружбы народов им. А.Е. Кулаковского Татьяна Парникова. По окончанию торжества состоялось разжигание огня по традициям и праздничный салют.

http://assemblyykt.ru/novosti/novruz-bajramy-odin-iz-glavnyx-nacionalnyx-prazdnikov-dlya-vsex-azerbajdzhancev/