В Якутии пройдут Дни литературы и искусства Кыргызстана

В Якутии с 19 по 21 июня пройдут Дни литературы и искусства Кыргызстана. В мероприятии примет участие делегация под руководством советника президента республики Миры Карыбаевой. Гостями также станут депутат Жогорку Кенеша, председатель Национального союза писателей Кыргызстана Акбар Рыскулов, заслуженный деятель культуры Садык Шер-Нияз.

Мероприятие состоится в рамках празднования 120-летия со дня рождения одного из основоположников государственности Якутии Максима Аммосова.

19 июня пройдет возложение цветов к памятнику Аммосова, после чего гости отправятся в Литературный музей, где состоится круглый стол с участием писателей, деятелей науки и искусства. В рамках заседания будут презентованы книги переводов с кыргызского на якутский язык.

В кинозале «Сахафильма» откроются Дни кыргызкого кино. В рамках церемонии будет подписано соглашение о сотрудничестве между Союзами кинематографистов КР и Якутии.

В Национальном художественном музее будет представлена выставка изобразительного искусства кыргызских художников. 21 июня в селе Намцы пройдет национальный праздник Ысыах, в рамках которого будет открыт памятник Аммосову.

Кабар