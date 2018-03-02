В 2017 году из Кыргызстана депортировано 137 иностранцев-мигрантов, с начала 2018 года – 31

В 2017 году из Кыргызстана было выдворено 137 иностранных граждан за нарушения порядка пребывания. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики. 1763 человек были привлечены к административной ответственности на общую сумму 17 млн 630 тыс сомов.

Милиция также выявила 13 фактов незаконной миграции, 8 фактов незаконного пресечения государственной границы, еще два человека – за нарушения порядка привлечения и использования иностранной рабочей силы в Кыргызстане.

С начала 2018 года также за нарушения миграционного закона к административной ответственности привлечены 294 человек, из них 31 выдворены за пределы республики.

На 263 граждан составлен административный протокол на сумму 2 млн 630 тыс сомов за нарушения порядка привлечения иностранной рабочей.

За организацию незаконной миграции выявлены 7 фактов, за незаконное пересечение границы выявлены 6 фактов.

Милиционеры во время рейда на рынке «Мадина» выявили гражданина Китая, который использовал поддельное водительское удостоверение Кыргызстана. Против него возбуждено уголовное дело. Он был задержан и решением суда водворен в СИЗО-1 Бишкека.

Напомним, в 2017 году в Кыргызстане выдано более 14,7 тысячи квот для привлечения иностранную рабочую силу. 80% из этих квот получили граждане Китая.

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