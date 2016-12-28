Глава Госслужбы миграции встретился с сотрудниками подведомственного Информационно-консультационного центра

Глава Государственной службы миграции Медетбек Айдаралиев провел встречу с сотрудниками подведомственного Информационно-консультационного центра. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе встречи он ознакомился с работой центра и отметил необходимость осуществления качественных консультаций обеспечения адресности консультаций и предвыездной подготовки граждан, планирующих работать за границей.

Председатель М.Айдаралиев подчеркнул, что приоритетной задачей на 2017 год является систематизация подходов в оказании помощи мигрантам на местах, отметил важность работы Представительства Государственной службы миграции при Правительстве Кыргызской Республики в Российской Федерации.

В связи с актуальностью миграционных процессов, обсужден вопрос открытия региональных представительств Службы во всех областях страны.

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