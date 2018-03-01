Госслужба миграции начала консультировать граждан в режиме онлайн

Государственная служба миграции Кыргызстана начала оказывать консультативные услуги гражданам в режиме онлайн. Об этом на пресс-конференции в агентстве «Кабар» сообщил председатель ведомства Медетбек Айдаралиев.

Он отметил, что на сегодня заработал сайт ведомства на трех языках: кыргызском, русском и английском.

«За последнюю неделю нам поступило огромное количество вопросов в режиме онлайн. Это самое основное. Вопросы часто задаются по правовым темам и «черным спискам». Мы ответили на все вопросы. Если в 2016-2017 годы мы ответили 46 тыс гражданам, в режиме онлайн мы можем увеличить эту цифру в два раза», — отметил он.

Кроме того, облегчены условия получения для кайрылманов. От них документы будут приниматься в электронном формате, дабы избавить их от длительных поездок.

Кабар